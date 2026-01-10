イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）に同リーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが獲得への興味を示していると、英メディア「ＴＥＡＭＴＡＬＫ」が報じた。

三笘は昨年９月に左足首を負傷。約２か月半離脱となったが、復帰した同１２月以降は調子を上げており、２試合連続先発出場となった強豪マンチェスター・シティー戦（７日）では価値ある同点弾をマークするなど好パフォーマンスを披露。今夏に日本代表が臨む北中米Ｗ杯に向けて復活ののろしを上げた。

そんな中、同メディアによると、マンＵはブライトンのカメルーン代表ＭＦカルロス・バレバとともに三笘にも興味を示しているという。「マンＵは三笘の出場機会にも注目しているとの情報がある。日本人スター選手の獲得に動く可能性があることを承知している」とし「マンＵは現在１対１でマークを突破してゴールを決めるウイングに重点を置いたフォーメーションに戻しているため、三笘獲得のチャンスは魅力的かもしれない」と伝えていた。

また、同メディアは同リーグのトットナムとサウジアラビアのクラブも三笘に関心を示していると指摘した上で「エージェントが各陣営と接触し、契約の可能性があるかどうかを確認している」と報道。冬の移籍市場でも三笘の周辺は騒がしくなりそうだ。