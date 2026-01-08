俳優の松田龍平が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。父・松田優作さんの番組出演時のＶＴＲが流れ、ワイプの龍平も笑顔を見せた。

龍平は初の「徹子の部屋」登場。出演できて「とてもうれしいです」と照れ笑い。この席には「僕の父も母も…おばさんも」座ったことから、感慨深げだ。

当時の優作さんの写真が紹介され、龍平は「（出演は）１度だけですか？」と質問し、黒柳も「１度です」と答えた。父については「厳しかった記憶の方が多いかな。あんまり家にいなかったから、たまに帰ってくると必ずお土産、おもちゃとか…」と振り返った。

そして４６年前、１９８０年に１度だけ出演した優作さんのＶＴＲを放送。当時３０歳の優作さんは、帽子にサングラス、テーブルの上には、ウイスキーの水割りと思われるグラスがあり、タバコを吸いながら黒柳の質問に答えるという、今では考えられないシチュエーション。

優作さんは、地元の下関について「船乗りが多いですからね。港の感じの荒くれ男が多いですかね」と渋く話しており、それを見るワイプの龍平も嬉しそうな表情を浮かべた。

ＶＴＲが終わると思わず「フフフ」と笑い、「徹子さんもお変わりないですね」と父には触れなかった。

久々の優作さんの姿にネットも「松田龍平がゲストで出てるけど過去の松田優作がゲストの回の映像を見たらしゃべってる時の間の取り方がそっくりだった」「松田優作が、トークしながらタバコふかしてるの、めっちゃふてほど。。。震える」「一九八〇年の徹子の部屋に出た松田優作の映像が出たけどタバコを吸ってるのは時代を感じた」「４６年前の徹子の部屋って禁煙じゃなかったんだ…さすがレジェンド松田優作…」などの反響を呼んでいた。

また、「徹子の部屋」の同時間帯で、ＮＨＫＢＳでは優作さんが出演している映画「ブラック・レイン」が放送という偶然もあり、ネットでは「『徹子の部屋』のゲストが松田龍平さんで、裏番組のＮＨＫＢＳは松田優作さんの『ブラック・レイン』」などの投稿も見られた。