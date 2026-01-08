『銀魂』各配信サービスで一挙無料配信 “絆”テーマ、実写化、ネットで話題…など厳選計103話
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2月13日全国公開）を記念して、「ジャンプチャンネル」「銀魂チャンネル」「TVer」「ネットもテレ東」でアニメ『銀魂』から合計103話が一挙無料配信される。
【画像】『銀魂』傑作選配信スケジュール詳細
「ジャンプチャンネル」と「銀魂チャンネル」では、8日より毎週月曜と木曜に配信。『新劇場版』の予習エピソードとして、登場人物たちの絆をテーマにしたエピソードが厳選される。『新劇場版』公開後の2月13日以降は、「銀魂チャンネル」で映画をより楽しめるエピソードが配信される。
また、「TVer」「ネットもテレ東」ではアニメ『銀魂』の初心者パックとして、実写化されたエピソードやネットで話題になったエピソードを中心に公開1ヶ月前から平日毎日1話ずつ配信される。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
【画像】『銀魂』傑作選配信スケジュール詳細
「ジャンプチャンネル」と「銀魂チャンネル」では、8日より毎週月曜と木曜に配信。『新劇場版』の予習エピソードとして、登場人物たちの絆をテーマにしたエピソードが厳選される。『新劇場版』公開後の2月13日以降は、「銀魂チャンネル」で映画をより楽しめるエピソードが配信される。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。