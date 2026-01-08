¶ÃØ³¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¡È·ÐºÑ¸ú²Ì¡É¡¡¥«¥Ê¥Àµ¼Ô¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¡Ä¥²¥ì¡¼¥íJr.¤È¤â¡ÖÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÂçÊª¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤«¤é¤âÂ¿¿ô¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¡È°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¡É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¸½ÃÏµ¼Ô¤â¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖTSN¡×¤Ë¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö²ñ¸«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥é¥Ç¥£¡Ê¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Î»þ¤è¤ê¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥«¥â¥È¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Ï¡¢Âç·¶ºÀ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºàÇ®¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢µð¿Í»þÂå¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¸À¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎã¤¨¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤Î¹â¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤Ï²¬ËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¡£¡Ö6Ç¯Ï¢Â³¤Ç30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÂçÊª¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¹Ç¯¼çË¤¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿ÂÇ·â¼ÂÀÓ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ª¡¼¥¯¡ÊBig Oak¡Ë¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ÊBig Baby¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê°¦¾Î¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ø¼ãÂç¾¡ÊThe Young General¡Ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£²¬ËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈà¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µåÃÄ¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë