「The Fords 1.3.26」…湖畔で挙式を報告

幸せな日々を過ごしているようだ。DeNAから自由契約となったマイク・フォード内野手が新年を迎え、挙式したことを報告した。美人妻とのキス写真などを添え、「ビューティフル」「おめでとう！」と喝采が送られている。

フォードは6日（日本時間7日）に自身のインスタグラムを更新。「The Fords 1.3.26」とだけ綴り、計10枚の写真を投稿した。自身は黒のタキシードを着用し、純白のウエディングドレスを纏った妻と、式場と思われる場所で熱いキスを交わしている。「本当に素晴らしい」「とてもゴージャス」「美しい」と称賛の声が寄せられた。

ヤンキースでメジャーデビューした2019年に50試合で12本塁打、2023年にはマリナーズで84試合で16発とパワーが魅力の33歳。2024年7月にDeNAに途中入団し、ファーム日本選手権では2打席連続アーチを放ったが、同年の1軍出場は6試合だった。それでもポストシーズンで再昇格して12試合で打率.333、1本塁打、2打点と26年ぶり日本一の力になったが、同年限りで退団。昨年7月に再契約するも、25試合で0本塁打に終わり、11月に自由契約となった。

その後はまだ去就が決まっていないが、エリザベスさんとの幸せいっぱいの時を迎えたようだ。大砲の今後に注目したい。（Full-Count編集部）