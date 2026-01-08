「村上のパワーは近年の日本人で一番」でも故障のリスク回避か

日本人選手のメジャー移籍で“契約短期化”の兆しが見られる。今オフにポスティングシステムを申請した選手のうち、前西武・今井達也投手はアストロズと3年総額5400万ドル（約84億4500万円）、出来高を含めると最大6300万ドル（約98億6200万円）に達する契約を結び、前巨人・岡本和真内野手は4年総額6000万ドル（約93億9300万円）でブルージェイズ入りが決まった。2022年3冠王の実績を持つ前ヤクルト・村上宗隆内野手に至っては、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2300万円）の契約にとどまった。

近年の日本人選手のメジャー移籍では、2023年オフにドジャースと12年総額3億2500万ドル（約508億8500万円）の超大型契約を結んだ山本由伸投手はさすがに別格としても、2021年オフに鈴木誠也外野手がカブスと5年8500万ドル（約133億700万円）、海外FA権を行使した千賀滉大投手も5年7500万ドル（約117億4200万円）。2022年オフにも吉田正尚外野手がレッドソックスと5年総額9000万ドル（約140億9000万円）の大型契約を結んできた。

こうした前例に比べると、今オフに移籍した3人の契約は“控えめ”に見える。

現役時代にNPB通算2038安打を放ち、現在はMLB中継の解説などで活躍中の野球評論家・新井宏昌氏は「今オフにメジャーへ移籍した3人に対するMLB球団の評価自体は、吉田、鈴木、千賀らと同等か、それ以上だと思います。特に村上は、パワーに関しては近年海を渡った日本人選手の中で1番でしょう」と指摘する。

その上で「ドジャースの大谷翔平投手は別格として、MLB球団は怪我のリスクなどを考慮し、長期契約には慎重になっているのではないでしょうか。吉田は（2024年の秋に）右肩を手術した影響で昨季はあまり働けませんでしたし、千賀も怪我で長期離脱がありました。村上と岡本が昨季、そろって怪我でNPBのペナントレースを長期離脱したことも関係しているでしょう」と分析。さらに「ポスティングシステムとなると、契約総額に応じて譲渡金をNPBの前所属球団に支払わなくてはいけませんから、なおさら余計な支出を避けたがるのだと思います」とも付け加える。

タッカー、ベリンジャー、ブレグマンら大物の交渉が難航

MLB球団が長期契約に慎重になっているのは、日本人選手に限った話ではないようだ。今オフのFA市場では、カブスのカイル・タッカー外野手、ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手、レッドソックスのアレックス・ブレグマン内野手ら大物の動向がまだ決まっていない。

新井氏はその要因として、「最近のMLBでは長期契約が裏目に出るケースが目立っていますから。エンゼルスと7年契約を結んでいたアンソニー・レンドン内野手は、最終年の2026年の契約を解除して退団することになりました。クリス・ブライアント外野手も2021年オフに7年契約でロッキーズへ移籍後、故障がちで満足にプレーできたシーズンがありません。エンゼルスと12年総額4億2650万ドル（約667億7800万円）の契約を結んでいるマイク・トラウト外野手にしても、怪我が多すぎるのは否めません」と見ている。

村上らとしては最初の1、2年で結果を出し、十分メジャーに通用することを実証した上で、より大型の契約を勝ち取るしかない。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）