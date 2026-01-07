コ・ウソクはタイガース傘下からFAに、去就は決まらず

侍ジャパンに強力なライバルが加わりそうだ。ドジャースのキム・ヘソン内野手とタイガースFAのコ・ウソク投手が、今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表の合宿に参加すると6日、複数の韓国メディアが伝えている。

韓国代表は3日、サイパンで9日から21日まで行う1次合宿参加メンバーを発表。国内組から29人が選ばれていたが、この日にキム・ヘソンとコ・ウソクの合流が決まった。一方でイ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）とキム・ハソン内野手（ブレーブス）は見送りとなっている。それでも、韓国メディア「OSEN」は「『超朗報』野球韓国代表に心強い味方！海外組コ・ウソク＆キム・ヘソンがサイパンで電撃合流……WBCへの期待高まる」との見出しで興奮している。

キム・ヘソンは2025年1月にドジャースと3年1250万ドル（約19億5000万円）で契約合意。開幕はマイナーで迎えるなど苦戦したが、トミー・エドマン内野手らの故障で5月に昇格。最終的に以降は降格せずにワールドシリーズまで帯同し、優勝の瞬間を見届けた。シーズンでは71試合で打率.280、3本塁打、13盗塁の成績だった。

コ・ウソクは2022年にKBOで42セーブを挙げてタイトル獲得。韓国通算139セーブを誇り、2023年オフにパドレスと2年450万ドル（約6億9000万円）契約を結んだ。しかし韓国での開幕シリーズ直前にマイナー落ちすると、以降は成績不振に苦しみ、マーリンズやタイガースを転々。2年間でメジャー昇格できず、マイナーでも通算76登板で防御率5.61にとどまっている。

前回の第5回WBCでは、侍ジャパン・大谷翔平投手への“故意死球”発言が波紋を呼んだ。韓国のテレビ局の取材に対し、「本当にいざマウンドに上がったとき、投げるところがなければ、痛くないところに（ボールを）当てなければならない」などと発言。大打者へのリスペクトを示したつもりが大炎上となった。

コ・ウソクはまだ去就が決まっていないが、キム・ヘソン自身もドジャースのレギュラーの定位置が確約しているわけではなく、3月の本戦に出場するかは不透明。それでも、近年は成績不振が続く韓国代表にとってはひとまず合宿参加は“朗報”と言えるかもしれない。（Full-Count編集部）