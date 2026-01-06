機密情報を中国に提供 元海巡隊員に懲役7年8月＝台湾高裁 約300万円の賄賂受け取る
（高雄中央社）国家や軍の機密情報を中国の人物に提供し、賄賂を受け取っていた元海巡隊員（海上保安官に相当）の男に対し、台湾高等法院（高裁）高雄分院は6日、職務に背いて賄賂を収受した罪などで懲役7年8月を言い渡した。
同分院の報道資料によれば、男は2022年から海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）艦隊分署南部地区機動海巡隊に所属していた。その後、中国の人物から誘いを受けて同年9月に中国の情報組織に加入し、スマートフォンで国家機密や軍事機密などを撮影して送信した。データの送信には通信アプリ「テレグラム」が使われた。
男は暗号通貨で総額57万6127台湾元（約280万円）相当の賄賂を受け取った。
裁判官は、家族が金銭を必要としていたことから、男が1年10カ月近くにわたって機密情報を売り渡し、国家安全に危険をもたらしたほか、自由や民主主義の価値を守る国民の士気を損なったと指摘。職務に背いて賄賂を収受した罪や、国家安全を害する意図で大陸地区（中国）に公務上の秘密文書・電磁的記録を引き渡した罪、国家機密を大陸地区に引き渡した罪に当たるとした。
海洋委員会海巡署によれば、男は事件に関連して停職処分を受けた後、退職した。
（張已亷／編集：田中宏樹）
