紅白歌手が生放送で大ちょんぼをやらかした。６日のＴＢＳ系「ラヴィット！」で行われたコーナー「クイズ ビリビリオネア」で、仰天ハプニングが発生した。

出題された「野球の始球式で投球をしたことがない人は誰？」に対する、「Ａ・川島明」、「Ｂ・田村真子」、「Ｃ・河井ゆずる」、「Ｄ・若槻千夏」の４択問題。新浜レオンが真っ先に、「川島さんは（始球式の経験が）あります！！始球式の会話を僕、させていただいたことがあるので、Ａはない」と自信満々に断言し、番組ＭＣの川島を選択肢から除外した。

川島が両目を見開いて微妙な表情を浮かべても、新浜は気にすることなく、「（川島と）歩きながら始球式の話をしてます」と強調。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・末澤や銀シャリ・橋本らは、新浜の言葉を信じて「Ｃ・河井ゆずる」で回答したが、正解はまさかの「Ａ・川島明」だった。

共演陣があぜんとする中、川島は「（新浜が）『始球式をやるけど、どうしたらいいですかね？』みたいに話してたけど、俺がやったとは言ってない」と真相を激白。新浜は昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦でも披露した膝スライディングを決めて、「本当にすみませんでした」と全力謝罪も、末澤は「腹立つ！！」と怒りが収まらない様子だった。

ＳＮＳでも、「新浜レオンの記憶が怖いｗｗ」「謝レオン」「レオンくん間違えるなんて やっちまったな（笑）」と驚きの反応が相次いだ。