親友のために一肌脱いだベッツに反響

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が見せた“お手伝い”に圧倒されるファンが続出した。米紙「ニューヨーク・ポスト」が、バスケ界のレジェンドとの自主トレを報道。異種競技でも機敏な動きを見せるベッツに「本当に信じられないアスリートだ」「ムーキーは何でもできる」とファンも驚いている。

同紙のエドワード・ルイス記者は12月31日（日本時間1月1日）、「ムーキー・ベッツが、クリス・ポールの次のNBAの所属先に向けて準備を手伝っているようだ」と、ベッツがポールとともにバスケットの練習を行った様子を記事にして公開。「長年の親友である2人は、1対1のプレーを少し楽しんだ後、3ポイントシュートの練習も行った」と、サポートを買って出たベッツの献身ぶりを伝えた。

練習の様子を映した動画がインスタグラムに投稿されており、ルイス記者は「編集された映像の中では2人とも好調で、ミスする場面は一度も映っていなかった」と言及。「ベッツの高い運動能力は、もちろん多くの人にとって驚きではないだろう。野球以外でも、ボウリングやゴルフ、ギターなど、挑戦してきたあらゆる分野でその才能を発揮してきた」と、多才ぶりに舌を巻いた。

真剣な表情でバスケットをプレーするベッツを見たファンはSNSで反応。「めっちゃかっこいい」「ムーキーのフォームも普通にいいじゃん（笑）」「シュート、めっちゃスムーズ」「ムーキーの超能力って、どんなスポーツでもできることだろ（笑）」などのコメントが寄せられ、ベッツの動きに見惚れるファンが続出していた。（Full-Count編集部）