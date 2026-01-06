「汚れたから買い替え」は卒業！【ワークマン】“丸洗い”できる♡「優秀バッグ」

毎日使うバッグだからこそ、汚れにくさは気になるポイント。特に通勤や買い物、子どもの送迎などでヘビロテしているうちに「いつの間にか汚れてる……」なんてことも。汚れたら買い替え、というサイクルから抜け出したい人におすすめなのが【ワークマン】の「丸洗いできるバッグ」。清潔を保ちながら、日常使いにしっかり寄り添ってくれそうな優秀バッグです。

洗える軽量トートバッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばん ショルダー付きトートバッグ」\2,500（税込）

ショルダーと手持ちの2WAY仕様が便利な軽量トートバッグ。普段使いにちょうどいいサイズ感で、デイリーコーデで重宝しそうなアイテムです。表地はナイロン100％、裏地はポリエステル100％で、うっかり汚してしまっても自宅で気軽に洗えるのが一番の魅力。汚れを気にせず使いたいレジャーシーンでも重宝しそう。

仕事にも普段にも頼れるA4対応サイズ

【ワークマン】「丸洗いできるかばん A4トートバッグ」\2,900（税込）

書類やノート・タブレットなどを持ち歩く日にもにうれしい、A4対応サイズのトートバッグ。こちらも丸洗いできて軽量仕様なので、毎日使いたくなりそう。グレージュやブラックなど落ち着いたカラー展開も魅力で、大人の装いにも合わせやすいのがポイント。

