立命館大学（京都市中京区）の学生食堂の大判振る舞いがSNS上で大きな注目を集めている。



「近所の学食行ったんです。学食。 そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。 で、よく見たらなんか貼り紙あって、近江牛ステーキ290円、とか書いてあるんです。 もうね、アホかと。馬鹿かと もうね、アホかと。馬鹿かと」



と懐かしの吉野家構文風にその模様を紹介したのは立命館大の学生の白くまさん（@kumasato37）。



ブランド牛のステーキが290円！しかも牛丼が390円！期間限定のクリスマスキャンペーンということだが、昨今の物価高騰を考えると常軌を逸した大判振る舞いだと言えるだろう。



白くまさんにお話を聞いた。



ーーステーキや牛丼を召し上がったご感想を。



白くま：どちらも大変美味しく頂けました。お肉を噛んだ瞬間、上質な脂が口いっぱいに広がり、学食のレベルを凌駕した食事体験でした。お会計も本当にステーキが290円、牛丼が390円で驚きです…。



ーー立命館大学の学食はいつもこんなお得なキャンぺーンを？



白くま：父母会の協力で、毎朝ご飯・味噌汁・小鉢がセットになった100円朝食を頂けます。十分なボリュームがあるので、1限がある日には私も早起きして通っていました。また、企業協賛による100円夕食も年に数回、不定期で行われています。



ーー投稿に大きな反響がありました。



白くま：「近江牛がこんなに安く食べれて良いのか！？」といった圧倒的なコストパフォーマンスへの言及が多く見られたり、この投稿を見てステーキを食べに来たといった弊学学生の引用リポストでの報告があったりしたことから、情報発信によって少なからず良い影響があったのではないかとうれしく思います。



SNSユーザー達から



「牛丼390円でステーキ290円ってとこが最高にアホで馬鹿で最高。 ってか米か？ アホで馬鹿でもコメの高騰には勝てんのか？」

「学食は宣伝とかは一切ない 女子大とかを除けば誰でも利用可のとこも うちは専門学生の頃に資格試験で利用したけど一般の食堂より安い うまい 早い イベント等や学祭等で利用してみるのも手かな 」

「おおお立命館。太っ腹やな。学生さん沢山お食べ。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。立命館大学の学生がうらやましくなる情報だった。



なお今回の話題を提供してくれた白くまさんは長期休みには、必ずと言って良いほど海外旅行を決行。アジア諸国を中心とした旅行記を不定期でアップしているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）