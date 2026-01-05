¡Ö»ö¼Âº§¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¢¡¢ÊÌµïº§¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¸µ¡È¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡É¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê53¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¸½ºß¤Î¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÎø°¦´Ñ¡É¤È¤Ï
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø½ÐÆ°¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶¥ÇÏ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤È¤¦¼î½ï¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÎø°¦´Ñ¤ä·ëº§´Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ú²èÁü¡Û²ÄÎù¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Çò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï
¡Ø¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç
¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù½Ð±éÁ°¤Þ¤Ç¤ÏCM¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÏÍî¤Á¤ë¡¢¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¸å¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¶È³¦¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö¤ó³èÆ°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢"Íè¤ë¤â¤Îµñ¤Þ¤º"¤ÇÄ©Àï¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Êý¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ºÇ½é¤Ë°áÁõ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾æ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»¤¯¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥¤¥ä¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤â"¤µ¤È¤¦¼î½ï"¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶¥ÇÏ¡Ù¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤Ï¡¢»ä¤ÎÁÄÉã¤¬ÀéÍÕ¤ÎÁ¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¤Î±¹Ì³°÷¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¶á¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶¥ÇÏ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Å»ö¤ÎÉý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜÉ¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢º£¤¢¤ë¤´±ï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä»ä¤â¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¡¢¤¹¤ëÂ¦¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼èºà¤·¤¿¤¤¡¢¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤È¤«ÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö"¥ª¥é¥ª¥é·Ï"¤Î¿Í¤è¤ê¡¢ "¥Õ¥§¥ßÃË"¤¬¥¿¥¤¥×¡×
¡¡·ëº§¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯1Ç¯¤¬¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²áµî·Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÊìÊý¤Î½ÇÊì¤¬¡Ö¥°¥º¥°¥º¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢1²óÎ¥º§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é·ëº§¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ÇÊì¤Ï»ä¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤è¤¦´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤â¡Ö¤¤¤Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤¦¤Ê¤í¤¦¡¢¤È¤«ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ª¿¬¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤Ï¤È¤¯¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÒ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤è¤¯¤Æ¡¢¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢»ö¼Âº§¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Öº£¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢ÀÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«º¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ö¼Âº§¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ç¯Îð¤Ç¤Ï¾å²¼10ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡£»ä¤Ï¿ô»ú¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢10Âå¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¹â¼ýÆþ¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó´é¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì´Ó¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¤«¡¢"¥ª¥é¥ª¥é·Ï"¤Î¿Í¤è¤ê¡¢ "¥Õ¥§¥ßÃË"¤¬¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÈè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆü¤â¡¢¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¿ì¤ÃÊ§¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤é¼«¿æ¤·¤ÆÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¾ÆÃñ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò·Ú¤¯2ÇÕ¤Û¤É°û¤ó¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤Î½÷À¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¶ì¼ê¡£¼ã¤¤º¢¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÌë·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î³¤³°¥í¥±¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç»ä¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡Åö»þ¤Ï»Å»ö¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÁê¼ê¤Î¿Í¤Ø¤Î°·¤¤¤â»¨¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÃËÀ¤ò¤Ò¤´ó¤»¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¸¤¤¬Âç¹¥¤¡£¤º¤Ã¤È¥Á¥ï¥ï¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï4ºÐ¤Î¥ª¥¹¤Î¥Á¥ï¥ï¤È¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿Í¤â¸¤¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¤Ï1¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¡£¤½¤ì¤¬·ëº§¤¬±ó¤Î¤¯ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¡¢ÊÌµïº§¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÌîÍµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿´ä¾¾´îÊ¿
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë