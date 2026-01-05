店内に小銭用の両替機を置くゲームセンター店「ゲームセンターWILL」（東京都立川市）の店長渋谷さんは昨年末、自身のSNSを通じて、両替に関する注意喚起を行いました。



【写真】はやりのネット構文…しかし、内容は至って深刻だ（実際の投稿から）

「当店のゲームのプレイが目的でない方の業務両替は禁止しております 年末に大量の50円100円500円硬貨へ両替すると業務両替と見なされる可能性がありますのでご注意下さい まとまった小銭が必要な方は29日まで営業しているお近くの銀行をご利用下さい」（投稿から引用）



金融機関での小銭の両替には、枚数によっては両替手数料が発生します。両替機だけ使おうとする人は、銀行に行きそびれたのか、両替手数料を払いたくないのか。同店のような個人経営の店では、想定外の両替硬貨が必要になることは大変な痛手です。



渋谷さんによると、幸い、この年末年始に実害はありませんでした。しかし以前勤務していた別の店でも小銭の両替だけに駆け込む人はいたそうで「何度か注意したことがあります」（渋谷さん）。



今回の投稿を読んだネットユーザーからは、「ゲーセンは無料両替所ではない」「ゲーセンに両替手数料を押し付けるな」「営業妨害だ」など驚きや憤りの声が相次ぎ、非常識な行為をやめるよう求める声が広がっています。



（まいどなニュース・金井 かおる）