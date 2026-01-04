侍J女子代表・中島梨紗監督「投げることができて初めて野球」

打撃が得意でも、送球に不安を抱える選手は少なくない。安定させるには、幼少期から意識して取り組むことが重要になる。侍ジャパン女子代表の中島梨紗監督は「投げることができて初めて野球」と子どもたちにアドバイスを送る。

中島監督は代表選考においてキャッチボールを重視している。「打撃が得意な選手は多いですが、投げることが苦手な選手はポジションが限られてしまう」と説明する。いくら打てても、守備でアウトを取れなければ試合には勝てない。送球ミスが敗戦に繋がるケースが非常に多いからだ。単に肩を作るための時間ではなく1球1球に意図を持たなければ、キャッチボールはただの「肩慣らし」に終わってしまう。

具体的にはどのような意識を持つべきか。「キャッチボールは助け合いです」と中島監督は語る。投げる側は相手の胸をめがけて丁寧に投げ、受ける側は「相手がちょっと変なところに投げたとしても、足を使って捕りにいってあげる」。投げた瞬間に足を動かす準備をしておく姿勢が、実戦での俊敏な動きにつながる。

正しいボールの握り方も再確認したい。「人差し指と中指で持って、親指は真ん中」が基本だ。わしづかみでは強いボールを投げられないため、薬指と小指は畳んで握ることが重要になる。その上で、「投げる方向に足を真っすぐ踏み出す」動作を徹底する。この基本動作の繰り返しが、安定した送球を生む土台となる。

練習では自分に厳しくあるべきだ。「相手の胸以外に投げたら失敗」と認識し、修正する意識が必要になる。顔付近に投げてもOKとはせず、常に胸を意識したい。打撃だけで生き残る選手はごくわずか。意識を変えれば送球は良くなっていく。飛躍するためにもキャッチボールの質を変えていきたい。（First-Pitch編集部）