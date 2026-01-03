◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年連続９２度目の出場となった日大は、壮絶なシード権争いを制し、１２年ぶりのシード権獲得となる１０位でフィニッシュした。

＊ ＊ ＊

１０区を任された大仲竜平は、中央学院大をわずかに３秒上回るタイムでタスキを受けた。往路１７位で一斉スタートの帝京大を含め、３校で２つの椅子（９、１０位）を奪い合った争いは、先に８番手で帝京大がゴール。“見えないタイム差”とも戦いながら、１８キロ過ぎに中央学院大を突き放した大仲が１０位に滑り込んだ。

ゴール直後に仲間と抱き合い、号泣した大仲は「中央学院さんを倒すことだけを考えていた。（帝京大のことは考えずに）目の前の大学に勝とう、と。気持ちだけは負けずにいこうと思っていた」と振り返り「入学当初はシード権が取れるとは思っていなかった。新監督が来て、監督を信じてやってきて本当によかった」と胸をなで下ろした。

大仲は東京から約２０００キロ離れた日本最南端の有人島・波照間島育ち。「日本最南端ランナー」を自称する島のヒーローは、島の子供たちに向けたメッセージとして「箱根だけじゃなくて、他にいろいろなスポーツもあります。『小さな島からでもやれるんだよ』っていうのを伝えたい」と笑みを浮かべた。