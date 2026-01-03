「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。これが９度目の優勝となった。往路新記録、復路新記録、総合新記録の完全優勝となった。

５区黒田朝日（４年）の異次元区間新による大逆転往路Ｖの勢いそのままに復路を駆け抜けた。６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が区間３位の５７分１６秒の快走で、１８秒だった２位早大との差を１分３４秒に広げて７区へ。７区の佐藤愛斗（２年）も乱れることなく、区間３位の走りで首位を守り、８区の塩出翔太（４年）にタスキをつないだ。塩出は圧巻の区間新記録で３年連続区間賞を獲得。さらに９区では佐藤有一（４年）も区間賞の走りで後続を突き放した。

最後はアンカーの折田壮太（２年）が力強い走りで大手町のゴールを駆け抜けた。

原晋監督は選手に抱えられ、優勝回数と同じ９度宙を舞い、５区の異次元区間新で大逆転往路Ｖに導いた黒田朝日（４年）も宙を舞った。レース後、原監督は「素直にうれしい。就任２２年、１年１年の積み重ねの結果。１２年で９度の総合優勝。すべての皆さんに感謝申し上げたい」と感無量の様子で語り、「心を込めてやっていけば、青学メソッドは必ず成長する。それに学生たちが答えてくれた」と胸を張り、選手たちの姿を「こんなにも強かったと思うぐらい。惚れ惚れした」と絶賛。“輝け大作戦”は「３００％輝きました」と高らかに言い切った。

“５強”の下馬評、１区１６位の出遅れから、終わってみれば圧勝。改めて新緑軍団の強さを示す勝利となった。