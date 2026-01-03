◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

前日の往路を５区で逆転し往路優勝を飾ったのは、青山学院大。復路最初の山下り・６区には、石川浩輝選手（1年）を起用。2位早稲田大は山粼一吹選手（3年）が18秒差でスタートします。

石川選手は山下りを好走すると、区間3位の57分15秒。2位早稲田大との差を1分34秒にし、リードを広げ首位を守りきりました。

6区区間賞は創価大・小池莉希選手（3年）。区間記録に1秒差に迫る56分48秒。56分50秒の駒澤大・伊藤蒼唯選手を2秒差で上回っています。

7区の青山学院大は佐藤愛斗選手（2年）は1時間2分49秒の区間3位の快走。しかし差を一気に縮めたのが國學院大。4位で襷を受け取った高山豪起選手は、早稲田大、中央大を抜き1時間0分54秒の区間賞。2分近く差を詰めて、1分28秒差の2位で襷を渡します。

逃げる青山学院大は8区、この区間2年連続の区間賞を獲得している塩出翔太選手（4年）が流れを引き寄せる走り。区間記録保持者の小松陽平さん（東海大）の記録を4秒更新する1時間3分45秒の区間新。2位國學院大との差を1分44秒に広げ、優勝に近づく走りを見せます。

9区も青山学院大の快走は続きます。佐藤有一選手（4年）が1時間7分38秒の区間賞。10区では折田壮太選手（2年）がトップを譲らず大手町にフィニッシュ。青山学院大は3年連続9回目の総合優勝。タイムは10時間37分34秒。前回記録した10時間41分19秒を大幅に塗り替えました。