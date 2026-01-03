アストロズの本拠地は「ダイキンパーク」

アストロズは2日（日本時間3日）、西武からポスティング申請をしていた今井達也投手と契約を結んだことを正式に発表した。ファンは剛腕エースのメジャー挑戦に胸を躍らつつ、アストロズの本拠地名称にも注目。思わぬ日本企業の“登場”にファンも「意外と縁あるの面白すぎる」と反応している。

アストロズは契約内容の詳細は伝えなかったが、2度のオプトアウトが付帯されていることを明かした。一方で米メディアによると、3年5400万ドル（約85億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大3年6300万ドル（約99億円）になるとされている。

アストロズの本拠地は屋根が開閉式の天然芝球場となっており、2025年からは名称は「ダインキンパーク」に変更された。「ダイキン」といえば大阪市に本社を置く、空調事業などを扱う「ダイキン工業」の通称で日本人にも馴染みが深い。

ドジャースでは大谷翔平投手の加入で日本企業が続々とスポンサーとして参入して話題となっただけに「ダイキンパーク」にもファンは注目。X（旧ツイッター）上には「日本企業がスポンサーっていうのが誇らしい」「盛り上がりも倍増しそう」「ダイキンの株上がんじゃね？」「日経企業のスポンサー凄いねー」といったコメントが並んでいた。

アストロズでは過去に松井稼頭央内野手、菊池雄星投手もプレー。今井が新たな西武出身選手の所属となった。（Full-Count編集部）