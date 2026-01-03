日本ハム＆阪神で活躍した今成亮太氏が伝授…“強く正確な送球”のコツ

内野手が送球する際、注意すべきことの1つに“頭の位置”があるという。東京都西東京市の岩倉高グラウンドで12月14日に行われた「GRAFARE（グラファーレ）ジュニア野球教室」に、日本ハムや阪神で活躍した今成亮太氏、元ロッテ監督の井口資仁氏らが参加。24チーム241人の小学生に、今成氏は内野手の送球で意識すべきポイントを伝えた。

投手の投球との違いについて、今成氏は「野手には捕球姿勢がある」と説明。具体的な姿勢について「しっかり腰が下がって、少し前傾姿勢になるといろんな角度で動ける」とし、実演を交えながら「そのパワーポジションに入っていけるといい」と説いた。

最初に意識するのは軸足の動き。右投げの選手なら、捕球と同時に右足を前にステップする。その際に右足の内側を送球方向に正対するように向けるのがポイントとなる。「投手と同じで、野手のスローイングも軸足を横に向けることによって、その後は勝手に体が回ってくる。だから捕った瞬間に軸足の内側を投げたい方向に向けるんです」と語りかけた。

次に必要なのはボールを握り替えながらの体の入れ替え。「すぐに横を向くのが凄く大事です」。送球方向に対して左肩と右肩が一直線になるように横を向く体勢になることが、新たなステップとなる。この動きを習得することで、強く正確な送球ができるようになる。

今成氏は日本ハムで捕手、阪神移籍後は外野手から内野手へとコンバートされた経験がある。「元々は捕手だったので、内野手にコンバートされた時は捕手の動きが抜けず、ステップする時に頭が前方に突っ込んでしまうのが一番困ったことでした」と振り返る。

捕球する瞬間、右足を前に出すと同時に頭も大きく前に出てしまっていたという。「そうなると、どうしても腕が遅れて出てしまうので、腕を強く振って投げることができません」。頭が突っ込む“悪癖矯正”のため「ステップする時、右足を大きく前に踏み出すようにしました」。そうすることで「頭が残って体の軸がブレないようになります」と力を込めた。

元ロッテ監督の井口資仁氏も強調「キャッチボールをしっかりやるのが大事」

野球の基本であるキャッチボール。今成氏とともに内野手の動きを説明した井口氏も「野球は球をつなげて27個のアウトを取らなくちゃいけないスポーツですから、キャッチボールをしっかりやるのが大事」と強調した。

キャッチボールのやり方については「上半身と下半身のバランスも大事だし、しっかり相手の胸に投げることを心がけましょう」と力説。NPBとMLBで活躍した名選手も基本の大事さを何度も説明し、「アウトを1つ1つ取ることで、ようやく自分たちの攻撃でチャンスが出てくる」と訴えた。

今成氏が説明した捕球する瞬間の軸足の踏み出し、直後の体の入れ替えは、小学生には高度な動きかもしれない。「野手の皆さんは意識してキャッチボールしてほしい。練習の時は、間があってもいいと思います」。少しずつで構わないから、まずは動き方を体にしみ込ませること。それが、後々の成長につながる。（尾辻剛 / Go Otsuji）