¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢£²£´Ç¯°ÊÍè¤Î£ÖÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ËÄÀ¤ß²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¹ó¤Ê£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£´Ç¯¤ËµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê£³£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·Ä©¤ó¤À£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤¬³«Ëë¤«¤éÀººÌ¤ò·ç¤£¸¾¡£¹ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤â£µ·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¼éÈ÷¤ÎºÝ¤ËÉé½ý¤·ÀïÀþÎ¥Ã¦¡£ÅêÂÇ¤ÎÍ×¤ò·ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤ËÆÈÁö¤òµö¤¹¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Ë¤â½ç°ÌµÕÅ¾¤òµö¤·£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿£±Ç¯´Ö¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÌÜÎ©¤Ä°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿´¿È¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¡Ö°ÛÊÑ¡×¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎË¿Æü¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸å¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ß¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥Ý¥Ä¥ê¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤Ã¤¿ÉÔ±¿¤¬¿ÈÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬ÂàÃÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤è¤ê°ìÁØ¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£»Ø´ø´±¤âÁÛÄê³°¤Î²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ËºÆ¤Ó½±¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢½Å°µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£