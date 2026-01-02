お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（63）が司会のテレビ朝日系「新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！」（後5・00）が2日に放送された。人気企画「リアル野球BAN」はなく、ネット上で大きな反響があった。

昨年25周年を迎えていた人気番組「とんねるずのスポーツ王は俺だ！！」に代わり、この日は木梨を冠にした「スポーツKING」で“夢のスポーツ対決”が行われた。相方・石橋貴明は食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動を休止中。番組公式サイトには「陸上対決」「スマッシュ射的」「綱引き対決」「卓球対決」「ゴルフ対決」「サッカー対決」と記載されており、石橋が中心となった野球盤をイメージした対決企画「リアル野球BAN」はなかった。

陸上対決にヤクルトの並木秀尊外野手とロッテの和田康士朗外野手が登場。60メートル走やリレーで俊足を披露した。ゴルフ対決では、ボールをキャッチする芸人らに混じって“キャッチング部隊”で糸井嘉男氏が登場し、ずぶ濡れになって見せ場をつくった。

さまざまなアスリートや芸能人が対決を繰り広げ、番組を盛り上げたが、ネット上では「リアル野球BAN」がないことに多くの関心が寄せられ、「リアル野球盤」がトレンド入り。

「リアル野球盤ないのが残念…」「やっぱり今年はリアル野球盤ないんだ」「リアル野球盤がないのが寂しい」「リアル野球盤見たかったなぁ」「物足りなさを感じる」「タカさんの復活、リアル野球盤の復活待ってます」などの声が上がっていた。