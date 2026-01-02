ここぞという場面の手土産・お土産で持って行きたい、地元民も太鼓判の「定番和菓子」をピックアップ。東北・関東・関西から選りすぐりのせんべいやおもちなどを、全国各地に住むESSEフレンズエディターのうち4名がご紹介します。昔ながらでどこか懐かしさも感じるお菓子が集まりました。

1：薄焼きの香ばしさが際立つ「純手焼きせんべい」

篠えりさん（東京都在住・50代）の定番お土産は、東京都清瀬市と埼玉県入間市に店舗を構える、せんべ味億本舗の「純手焼きせんべい（32枚入り税込2916円）」。甘いスイーツが集まりがちな年末年始にはなくてはならない存在だと話します。

【写真】宮城の定番銘菓「伊達絵巻」

「薄焼きはパリッパリの食感で香ばしく、つい2枚食べてしまうほどの味わい。30枚以上の箱入りなので、手土産にも喜ばれます」（篠さん）

東京の老舗製菓が手焼きで仕上げており、世代を問わず親しまれる定番の味だといいます。

2：濃厚でねっとり…茨城県産「べにはるか平切りほしいも」

sakuraさん（東京都在住・40代）がご両親からのお土産でハマったのは、茨城県・幸田商店の「べにはるか平切りほしいも（140g・税込630円）」。2023年のジャパンフードセレクションでグランプリを受賞した、まさしく実力派の干しイモです。

「茨城県産のべにはるかを使用しており、イモ本来のしっかりとした甘みと、噛むほどに広がる濃厚な味わいがポイント。ねっとりとやわらかい食感は、幅広い年代の方に親しまれます」（sakuraさん、以下同）

無添加・無着色なので安心して楽しめるのも魅力なのだとか。

「素材のよさをそのまま味わえる、気どらない雰囲気の干しイモ。ちょっとした手土産にぴったりです」

3：宮城といえば「伊達絵巻」。ふんわり食感＆インパクト大

かつらさん（宮城県在住・40代）が祖母の家で必ず食べていたのが、菓匠三全の「伊達絵巻（10個入・税込1306円）」。

「親戚一同が『おいしい！』と口をそろえて食べていた思い出の味です」（かつらさん、以下同）

バウムクーヘンのようなふんわりとした生地の中に、クリームもしくはあんが詰まった一品。名前のとおり小さな巻物の形をしているので、一度見たら忘れないインパクトもあるそう。

「宮城では知らない人がいないほど有名なお菓子。県内では定番でありながら、県外の方への手土産としても喜ばれるお菓子です」

4：サクサク生地と白あんが絶品の「支倉焼」

同じく宮城銘菓として、かつらさんが幼い頃から親しんできたのが、ふじや千舟の「支倉焼（10個入・税込2592円）」です。

「袋を開けた瞬間、バターと白あんの風味がふわーっと香ります。外側はクッキーのようなサクサク生地で、中にはクルミの入った白あんが入っています。しっとりとした舌ざわりで、上品なお菓子です」

昭和33年からの長い歴史があり、主にシニアの方への手土産として喜ばれる銘菓。今はオンラインでも気軽に買えますが、もともとは本店や仙台駅など限られた場所でしか買えなかった貴重なお菓子だったのだとか。

「県外からのお客様に出すと『買い占めたい！』と、9割の確率で言われます（笑）。一度食べたらクセになるおいしさです」

5：京都の「阿闍梨餅」は老若男女に合う味わい

おだゆうさん（東京都在住・40代）がイチオシするのは、京都・満月の「阿闍梨餅（読み：あじゃりもち／1個・税込141円）」。秘伝の生地で粒あんを包んでおり、しっとりもちもちとした食感とあんの調和が絶妙だといいます。

「比叡山の僧侶が修行のときにかぶる網代笠を模しているそうで、中央が少し盛り上がった形になっています。お土産でいただいて以来、リピート買いしています」（おだゆうさん、以下同）

老若男女、年齢も問わずに差し上げることができる銘菓で、贈る人を選ばないところも魅力なのだそう。

「京都の店舗や百貨店をメインに展開されていますが、東京の百貨店でも諸国銘菓コーナーで手に入ることも。それでも限られた店舗ですので、希少性があり、差し上げると必ず喜んでいただけます」

昔ながらの味で安心感もあるご当地和菓子をご紹介しました。せんべいや和菓子、干しイモなど、バリエーション豊かに揃えれば、どんな場面でも喜ばれます。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください