モラハラ発言をする旦那さんに従うのが、当たり前になっている人もいるかもしれません。しかし我慢し続けているのは危険。間違っていると思ったらビシッと言い返すことも、家庭円満の秘訣です。今回は、妻がキレて夫と立場が逆転した話をご紹介いたします。

モラハラ夫にキレた妻

「出産を機に仕事をやめて、専業主婦になりました。専業主婦とはいえ、毎日一人で子育てをするのは大変なんです。それなのに夫は、家にいるときは家事も育児もなにもせず、ずっとスマホを見ているだけ。仕事で疲れているのはわかるけど、せめてもうちょっとやってくれないと私の身が持ちません。夫に分担を提案すると『は？ 俺は外で働いてきてるんだぞ!?』『誰のおかげで飯が食えてると思ってんだよ』と言われてびっくりしました。これって俗に言うモラハラってやつですよね……。まさか夫がこんなことを言う人だとは思わなかったので、そのときは言い返せなかったのですが、この日から夫はモラハラ発言を頻繁にするようになりました。

私もそんな夫へのイライラが溜まっていたため、ある日限界に達して『黙って聞いてれば偉そうにしやがって！』『それモラハラだから！』とキレると、夫は『え、別にそんなつもりじゃ……』とビビっていました。私の怒りはおさまらなかったので『そんなつもりなくてもこっちの気持ちは離れてくからね』『わかったらこれからの態度改めな！』と言い返したら、怯えながら『はいっ……！』と返事してましたよ。夫に言い返してからは、家事もやってくれるようになりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 外で働くのも家庭を守るのも、どちらも責任があって大変なこと。そのため、偉そうにして見下すような言い方をするのはよくありません。夫婦2人で協力してやっていくべきですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。