フランス・パリにあるルーブル美術館の入館料が2026年1月から一部、値上げされる。日本人を含むヨーロッパ域外からの訪問客が対象で、値上げ幅は45％。その裏には“見栄え”優先の美術館の管理不全があった。25年10月に発生した窃盗事件で、実行犯はプロではなく、素人の“闇バイト”集団だった可能性も浮上。事件後の行政調査から“世界最高峰の美術館”のずさんな実態が見えてきた。（NNNパリ支局 佐藤篤志）

2025年10月、パリの中心にあるルーブル美術館で起きた窃盗事件。フランス王室の至宝がわずか数分で奪われたこの事件は、世界中に衝撃を与えた。しかし、逮捕された実行犯4人の「素顔」が明らかになるにつれ、事件は別の意味で人々を驚愕させている。彼らは『怪盗ルパン』のようなプロの窃盗団ではなく、単なる“使い捨ての駒”とみられることが分かったのだ。

フランス紙パリジャンによると、実行犯の1人は地域のアマチュアサッカーの審判。別の1人は、SNSでバイクスタント動画を投稿するインフルエンサーで、地元では有名な人物だ。子供たちと交流する様子も見られるなど、地域の兄貴的な存在だった。実行犯4人は互いに面識があったという。

■報酬は270万円？「偽名の男」と“闇バイト”契約

では、なぜ窃盗に至ったのか。容疑者の1人は「偽名しか知らない男から雇われた」と供述。また別の1人は「スラブなまりのある男たちから1万5000ユーロ（約270万円）で仕事を請け負った」と話したという。推定8800万ユーロ（約160億円）相当の宝石を盗む対価が、270万円。しかも男らは「ルーブル美術館だとは知らなかった」「『日曜で休みの会社に入って盗むだけの仕事』だと思っていた」と、およそ周到な計画とは無縁の供述をしている。

男らは高所作業車を使って美術館の窓から侵入し、電動工具でショーケースを破壊した。しかし現場にはDNAの痕跡がいくつも残されており、王冠1点を落として逃走している。その手口は手慣れた犯行とは言えず、フランスメディアでは彼らを「petites mains（プティット・マン＝小さな手）」と呼んでいる。これは黒幕がその場限りの実行部隊を雇う「使い捨て要員」という意味で、まさに日本で問題になっている“闇バイト”と同じ構図だ。

■素人集団に破られた「穴だらけの警備」と経営陣の“記憶喪失”

衝撃的なのは、このような“闇バイト”集団に、世界最高峰の美術館があっさりと突破されたという事実だ。フランス会計検査院の報告書と事件後の行政調査により、その原因が「美術館側の管理不全」にあったことが露呈している。

行政調査の報告書によると、男らが侵入した「アポロンの間」の窓には、かつて鉄格子が設置されていた。しかし2003年の改修時に「消防隊の進入路確保」などの名目で撤去されて以降、20年以上も無防備な状態で放置されていたことが分かった。

実は2018年に行われたセキュリティ監査で、この窓の脆弱性は明確に指摘されている。そこでは今回の事件同様、「高所作業車による侵入の手口」が図解入りで警告されていたという。しかし、2021年に就任した現館長は「引き継ぎを受けていなかった」ため、その報告書の存在すら知らなかったと証言している。一連の管理不全を、行政調査報告書は「経営陣の記憶喪失」と揶揄した。

さらに報告書は警備の欠陥を指摘。指令室では、防犯カメラを見るためのモニターの数が足りておらず、リアルタイムで監視できない状況だったと糾弾している。実際、現場がモニターに映ったのは侵入の4分後で、警備員が映像を確認した時には実行犯たちはすでに「アポロンの間」を立ち去った後だったという。

そして会計検査院も、美術館が長年、予算配分の優先順位を誤っていたと厳しく指摘している。 2018年から2024年の間には「作品の購入」だけで総額1億4500万ユーロ（約265億円）もの巨額を投じている。その一方で、建物や防犯設備の維持費用は、わずかだったと批判した。これに対してルーブル美術館は「2023〜25年に134台の防犯カメラを追加・更新した」と反論したが、その金額は約2億3000万円に過ぎない。巨額の作品購入費との落差は歴然としており、かえって「セキュリティ軽視」の姿勢を浮き彫りにする結果となった。

つまり、ルーブルは「見栄え」を優先するあまり、侵入者にとって“あまりに好都合な死角”を、自ら作り出していたのである。

■経営の“ツケ”か未来への投資か―日本人観光客は「値上げ」

こうしたずさんな管理のしわ寄せは、日本人を含むヨーロッパ域外からの訪問客への「値上げ」という形で現れようとしている。

会計検査院は、ルーブル美術館が進めている大規模改修『新ルネサンス計画』の総工費が当初の見積もりから膨れ上がり、2000億円以上に達していると指摘している。そこでルーブル美術館が打ち出したのが、2026年1月14日から導入される「二重価格制度」である。EU＝ヨーロッパ連合の加盟国にノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを加えた「欧州経済領域」の居住者は据え置きとなる一方で、域外からの観光客のチケット代は約5800円（32ユーロ）へと大幅に上がる。その値上げ幅は、45％にものぼる。

本来、経営陣が適切な対策を行っていれば防げたかもしれない窃盗事件。そして、計画的に積み立てていれば対応できたはずの修繕費。皮肉なことに、美術館を立て直すためのコストは“外国人の財布”から支払われることになる。

5800円のチケットを、人類の至宝を守るための「未来への投資」と捉えるのか、管理不全の“ツケ”と考えるのか。その判断は観光客に委ねられることになる。