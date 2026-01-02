松田るか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/02】女優の松田るか（30）が2日、自身のInstagramを更新。脚本家の谷碧仁氏（34）との結婚を発表した。

松田は「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います」とつづり「対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会った際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参ります」と伝えた。

◆松田るかプロフィール


松田は1995年10月30日生まれ。地元・沖縄県でスカウトされ、芸能活動を開始。2016〜2017年に朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）にイマドキガールとして出演、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系／2016）のヒロインに抜擢され、知名度が上昇。主な出演作として映画『賭ケグルイ』（2019）、NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2019）、『ちむどんどん』（2022）、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024）ドラマ『イップス』（フジテレビ系／2024）などがある。

謹んでご挨拶申し上げます。

私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます。

お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います。 対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会った際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参ります。

感謝の気持ちを忘れず、今まで以上に誠実にお仕事に取り組んで参りますので、温かく見守って下さると幸いです。

松田るか

谷碧仁

