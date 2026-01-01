出張時のネット環境をお得に整えるチャンス！グローカルネット「KURUFi」期間限定セール

グローカルネットが、Amazonサイトで販売中のクルマのWiFi「KURUFi(クルファイ)」について、期間限定セールを実施。

100GB(365日有効)の通信プランセットが36％割引、5GB(30日有効)の通信プランセットが41％割引となるほか、追加チャージも一律15％割引で提供されます。

年末年始の帰省や旅行、出張時のネット環境をお得に整えるチャンスの到来です。

グローカルネット「KURUFi」期間限定セール

セール期間：2025年12月26日(金)〜1月7日(水)

販売場所：Amazonサイト

車内に挿しっぱなしにできるバッテリーレス設計のクラウドWiFi端末「KD-1」と、通信プランがセットになった「KURUFi」が期間限定価格で登場。

契約不要のチャージ型WiFiをお得に導入できる機会です。

セール対象商品

■KURUFi 本体＋100GB 365日プラン セット

通常価格 14,500円 → 特別価格 9,252円(税込) ※36％割引

■KURUFi 本体＋5GB 30日プラン セット

通常価格 9,980円 → 特別価格 5,832円(税込) ※41％割引

追加チャージ割引（一律15％OFF）

期間中は追加チャージもお得に購入可能です。

【30日有効プラン】

・5GB：通常 990円 → 842円(税込)

・10GB：通常 1,320円 → 1,122円(税込)

・30GB：通常 2,480円 → 2,108円(税込)

・50GB：通常 3,280円 → 2,788円(税込)

・100GB：通常 4,790円 → 4,072円(税込)

・200GB：通常 7,280円 → 6,188円(税込)

・300GB：通常 9,680円 → 8,228円(税込)

【365日有効プラン】

・5GB：通常 1,980円 → 1,683円(税込)

・10GB：通常 2,480円 → 2,108円(税込)

・30GB：通常 3,280円 → 2,788円(税込)

・50GB：通常 4,980円 → 4,233円(税込)

・100GB：通常 6,980円 → 5,933円(税込)

・200GB：通常 11,980円 → 10,183円(税込)

・300GB：通常 16,980円 → 14,433円(税込)

KURUFi(クルファイ)

「KURUFi」は、車内の過酷な温度環境でも安心なバッテリーレス設計のクラウドWiFi端末「KD-1」と、月額0円で契約不要のチャージ型通信プランを組み合わせたインターネットサービス。

SIMカード不要で、国内4大キャリアの中から最適な電波環境へ自動接続するクラウドSIM技術を搭載し、広いエリアでの利用が可能です。

使い方は簡単で、端末を車内のカーチャージャーソケットに挿すだけで電源が入ります。

端末に記載されたSSID/パスワードで接続すればすぐに利用開始でき、ケーブル一体型(Type-C)のため別途ケーブルの用意も不要。

付属のType-C to Type-Aアダプターを使用すれば、Type-Aソケットでも問題なく使用できます。

最大8台まで接続可能で、モバイルバッテリーやコンセントからの電源供給があれば、屋外や屋内でも同様にインターネット環境を利用できます。

便利な端末機能とプラン

端末「KD-1」は、カーチャージャーのソケットを無駄にしない2in1仕様です。

後部にType-Cポート（メス口）を備えており、手持ちのケーブルを接続することで、WiFiを利用しながらスマホやタブレット等の充電が可能。

PD対応で最大電源入力20V、最大電力65Wのスペックを誇ります。

プランは月額0円で、使いたい時に使い、足りなくなったらチャージするスタイル。

追加チャージは容量がなくなる前にも事前購入でき、使い切った後に自動で切り替わるため、通信断絶の心配も軽減されます。

ドライブ中のインターネット環境を快適にする、お得なセールの開催。

株式会社グローカルネット「KURUFi」期間限定セールの紹介でした。

