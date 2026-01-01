声優の伊藤美来（29）が1日、自身のXを更新。デビュー以来13年間所属した事務所を退所し、同日から新事務所に移籍することを発表した。

伊藤は文書と新しい宣材写真を投稿。「このたび、2025年12月31日をもちまして、13年間お世話になりましたスタイルキューブを離れ、2026年1月1日よりボイスキットに所属することとなりました」と伝えた。

「役者としても人としても未熟だった私を、デビューから今日まで長きにわたり支え、導いてくださったスタイルキューブの皆様には、 感謝の気持ちでいっぱいです」と古巣に感謝。

「これまでに学んだことを糧に、新しい環境においても、常に丁寧さと温かさを忘れず、すべてのお仕事、お芝居に真摯に向き合ってまいります」と意気込んだ。

伊藤は2013年、「アイドルマスター ミリオンライブ!」の七尾百合子役でデビュー。人気アニメ「五等分の花嫁」の中野三玖役、「BanG Dream!（バンドリ）」の弦巻こころ役、、「安達としまむら」のしまむら役、「白い砂のアクアトープ」の海咲野くくる役、「プリンセスコネクト！Re:Dive」のコッコロ役などで知られる人気アイドル声優。声優ユニット「StylipS」「Pyxis」で音楽活動も行い、2016年にはソロデビューもしている。