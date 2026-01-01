2025年の韓国「株式富豪」は誰だった？30歳以下の「株式資産家トップ100」にBTSメンバー3人も

韓国国内の上位100人の株式資産家が保有する株式価値が、この1年で約70兆ウォン（約7億円）近く増加した。

特に、サムスン電子のイ・ジェヨン会長は株式価値が1年でほぼ2倍に跳ね上がり、23兆ウォン（約2兆3000億円）を突破して圧倒的な「スーパ―リッチ」1位の座を不動のものとした。

ボーイズグループBTSのメンバーであるJIMIN、V、JUNG KOOKも、30歳以下の上場企業株式資産家トップ100に名を連ねた。

企業データ研究所「CEOスコア」は、2024年12月末と昨年12月19日時点の上場企業における個別株主別の保有株式および株式価値を調査した結果、この期間における上場企業株式資産家上位100人の保有持分価値が、107兆6314億ウォン（約10兆7631億円）から177兆2131億ウォン（約17兆7213億円）へと、69兆5817億ウォン（約6兆9581億円／64.6％）増加したことを明らかにした。

1位はサムスン電子のイ・ジェヨン会長で、保有株式価値は昨年末の12兆330億ウォン（約1兆2330億円）から12月19日時点で23兆3590億ウォン（約2兆3359億円）へと11兆3260億ウォン（約1兆1326億円／94.1％）急増した。イ・ジェヨン会長が保有するサムスン電子株の価値は、同期間に5兆1885億ウォン（約5188億円）から10兆3666億ウォン（約1兆366億円）へと、5兆1781億ウォン（約5178億円／99.8％）増加した。

サムスン物産とサムスン生命も、それぞれ4兆5468億ウォン（約4546億円／116.9％）、1兆2569億ウォン（約1256億円／63.5％）増加した。来年1月2日には、母でリウム美術館名誉館長のホン・ラヒ氏が保有するサムスン物産株の全量（180万8577株・持分率1.06％）をイ・ジェヨン会長が贈与で受け取る予定であるため、保有株式価値はさらに拡大するとみられる。

イ・ジェヨン会長（写真提供＝OSEN）

2位はメリッツ金融特殊のチョ・ジョンホ会長だった。チョ・ジョンホ会長の保有株式価値は同期間に5474億ウォン（約547億円／5.4％）増加し、10兆7131億ウォン（約1兆713億円）を記録した。

3位から5位までは、ホン・ラヒ名誉館長（9兆8202億ウォン＝約9820億円）、ホテル新羅のイ・ブジン社長（8兆8389億ウォン＝約8838億円）、サムスン物産のイ・ソヒョン社長（8兆1173億ウォン＝約8117億円）と、サムスン家の三母娘が占めた。

上場企業株式資産家トップ10のうち、新興株式資産家（創業1世代）では、アルテオジェンのパク・スンジェ代表（4兆5723億ウォン＝約4572億円）と、HYBEのパン・シヒョク議長（4兆1230億ウォン＝約4123億円）がそれぞれ8位と10位に名を連ねた。

また、エイムドバイオのナム・ドヒョンCTO（1兆5615億ウォン＝約1561億円／28位）、ロボティズのキム・ビョンス代表（9746億ウォン＝約974億円／40位）、ハンファグループのキム・ドングァン副会長（6235億ウォン＝約623億円／59位）、ミョンイン制約のイ・ヘンミョン会長（5408億ウォン＝約540億円／68位）など、20人が新たに株式資産家トップ100に入った。

株式資産家トップ100のうち、30代の資産家には、1988年生まれのAPR代表キム・ビョンフン氏と、レインボーロボティクス創業者オ・ジュンホ氏の子である1986年生まれのオ・スジョン氏が並んで名を連ねた。

30歳以下の上場企業株式資産家トップ100が保有する持分価値も、8010億ウォン（約801億円47.8％）増加した。

このうち、持分価値が1000億ウォン（約100億円）を超えた人物は、ハンミ半導体のクァク・ドンシン会長の長男クァク・ホソン氏（2865億ウォン＝約286億円）と次男クァク・ホジュン氏（2865億ウォン＝約286億円）、SLのイ・ソンヨプの長男イ・ジュファン氏（1002億ウォン＝約100億円）の3人だった。

左からJIMIN、V、JUNG KOOK（写真提供＝OSEN）

このほかにも、BTSのメンバーであるJIMIN、V、JUNG KOOKが、30歳以下の上場企業株式資産家トップ100に入った。

（記事提供＝時事ジャーナル）