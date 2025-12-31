ÆüËÜ°ìÁá¤¤°æ²¬°ìæÆVS°æ¾åÂó¿¿Àï¤ÎÍ½ÁÛ¡ª¡¡ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁ°¸þ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤ÈWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙÀî»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤ÎÁê¼ê¤Ç¤Ï°æ²¬Áª¼ê¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤²á¤®¤Æ¡£KO¾¡¤Á¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ï»î¹ç¸å¡¢Âó¿¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÍèÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤ÏÂó¿¿Àï¤Ï°æ²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤¬°¤¤¤È¸«¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê°æ²¬Áª¼ê¤Ï¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¶ì¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¤â2ÅÙÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤Ë¤ÏÁêÅö¤Êµ»½ÑÎÏ¤Îº¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤¬¤â¤·Àï¤Ã¤¿¤é¡È°æ²¬Áª¼ê¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢°æ²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍø¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£