巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が２４日、支配下契約を結んだ。会見では家族への感謝を胸に、１軍で活躍することを誓った。新背番号が「４８」に決まった最速１５８キロ右腕は「支えてくれた家族に感謝したい。悪い時もあったけど自分の可能性、力を諦めないで信じ続けてくれたチームに何より感謝したい」と思いを口にした。ブルージェイズ時代の１９年に当時の球団史上最年少１９歳１か月でメジャーデビューした逸材