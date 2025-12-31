ÂçÊª¤¿¤Á¤¬µî½¢Ì¤Äê¤Î¤Þ¤Þ±ÛÇ¯¤Ø¡¡FAÀïÀþ¤âÄäÂÚ¡ÄV3Àï»Î¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡ÈµçÃÏ¡É
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²²Ã¼Ô¤Ç¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°éÀ®¤Î3¿Í¤À¤±
¡¡¿ô¡¹¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤¬µî½¢Ì¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£2025Ç¯¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯½üÌë¤Î¾â¤¬Ç÷¤ê¡¢12µåÃÄ¤Ç¤ÏÍèµ¨¤ÎÀïÎÏ¤¬¸Ç¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤äÍ¥¾¡¤Î¸ùÏ«¼Ô¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯Ëö¤¬Ç÷¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ê¡ÅÄ¼þÊ¿³°Ìî¼ê¡¢³°Ìî¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¸åÆ£½ÙÂÀ³°Ìî¼ê¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿ËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¤é¤¬Â³¡¹¤È¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀ¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿°æ¹îÅµÅê¼ê¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¤¤Þ¤Àµî½¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÊª¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¹Åç3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢2017Ç¯¤ËºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ÈÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡¢2021Ç¯ÂÇÅÀ²¦¡¢2022Ç¯ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÎÅçÆâ¹¨ÌÀ³°Ìî¼ê¡¢2022Ç¯¿·¿Í²¦¤Î¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¡¢ÄÌ»»503ÅÐÈÄ¤ÎËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¿·Å·ÃÏ¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
¡¡º£µ¨ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÄÌ»»1143°ÂÂÇ¡¢2021Ç¯ÅðÎÝ²¦¤Î²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ß·Â¼Âó°ìÅê¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¡£µð¿Í¤«¤é¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²»º»ÂÁ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FAÀë¸À¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤â¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÄäÂÚµ¤Ì£¤À¡£°ËÆ£¸÷Êá¼ê¤¬DeNA¤«¤é³ÚÅ·¤Ø¡¢¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£DeNA¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤Ï¤È¤â¤ËÀ¾Éð¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬Â³¡¹¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤ÈÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤âºå¿ÀÂàÃÄ¤Ë¤è¤ê¿åÌÌ²¼¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ËÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë