¡¡2025Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤¬3°Ì¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ËÁÀ¤¦¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¡ÈºÇÂ®¡É¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤ò²Ì¤¿¤·¤¿×¢²¬¤ò¿ø¤¨¤¿¡£2025Ç¯¤Ï118»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.254¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢9ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Àª¤¤¤¢¤ë28ºÐ¤¬¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë½ÐÎÝ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢2ÈÖ¤ÎÀ¾Àî¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡£
¡¡3ÈÖ¤Ë¤ÏÂÀÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï113»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.283¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¶·âÎÏ¤Î¹â¤¤¾å°Ì3Áª¼ê¤Ç¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥·¡¼¥â¥¢¤ÎÁ°¤Ë¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Á°¥ì¥¤¥º¤Î¥·¡¼¥â¥¢¤Ï2025Ç¯¤Ï3A¤Ç30ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½õ¤Ã¿Í¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡5ÈÖ¤Ë¤Ï2025Ç¯¤ËÂÇÎ¨.284¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÀî¤òÇÛÃÖ¡£6ÈÖ¤Ë¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤Î¸÷¤ë¹ÈÎÓ¡¢7ÈÖ¤Ë¤Ï¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÀ¾Ìî¤ò¿ø¤¨¤¿¡£8ÈÖ¤Î¼ã·î¤â2025Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.272¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£9ÈÖ¤Ë¤ÏÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Ç¾®µ»¤â²ÄÇ½¤ÊÍèÅÄ¤òÃÖ¤¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤Ç¿¹¡¢ÆÜµÜ¡¢¿ùËÜ¤é¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½øÈ×¤Î¾¡Éé¤È¤³¤í¤Ç¤âÂåÂÇ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢½¡¤äÇþÃ«¤é¤ò»î¹çÃæÈ×¤«¤é½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤ÏµÜ¾ë¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Ä´À°¼¡Âè¤Ç¤Ï»³²¼¤ä¶åÎ¤¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë