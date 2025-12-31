³ô²Á¡¢5Ëü±ßÂæ¤ØÎò»ËÅª¾å¾º¡¢ÂçÇ¼²ñ¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¡¢¡ÈÂç´ØÀ¾¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¡×
¡¡Âçºå¼è°ú½ê¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ¡Ë¤Ç12·î30Æü¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ187±ß44Á¬°Â¤Î5Ëü0339±ß48Á¬¤È¡¢Ç¯ËöÃÍ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ºòÇ¯Ëö½ªÃÍ¤Î3Ëü9894±ß54Á¬¤ò1Ëü±ß°Ê¾å¾å²ó¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Î³ô²Á¤È¤·¤Æ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢4·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¡Ê¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Ëü±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇµÞÍî¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢10·î¤Ë¤Ï¹â»Ô¿·À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¤¢¤ê¡¢½Å»ë¤·¤½¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò¸«±Û¤·¤Æ¹Ô¤¦¼è°ú¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ë»Ô¾ì¤¬È¿±þ¡£
¡¡10·î27Æü¤Ë¤Ï½é¤Î5Ëü±ßÆÍÇË¡¢Æ±·î31Æü¤Ë¤Ï5Ëü2411±ß¤È½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÎò»ËÅª¤Ê¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾ºâ³¦¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿´ØÀ¾·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Î¾¾ËÜÀµµÁ²ñÄ¹¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈôÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡ØÂç´ØÀ¾¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£