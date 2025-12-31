¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÛDAIGO¤Ë¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Î²ÎÍØ²Î¼ê¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ê¡¼¡ÊËÀ¡Ë¡×
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡DAIGO¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢³°¸«¤¬¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¿·¿Í²Î¼ê¡¦°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¤¬¡¢¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¤Ç¤¹¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤è¤¯¸«¤¿¤é¡ÄDAIGO¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë°ìÇ·¿¹Âç¸Ð
¡¡°ìÇ·¿¹¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö²ÎÍØ³¦¤Î47ºÐ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡¢°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºòÇ¯¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤«¤é²Î¾§¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼(¾Ð)¡×¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë£÷¡×¡ÖÂç¸Ð¥³¡¼¥ë¡¢³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¥º¥ë¤¤w¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¥Î¥êÎÉ¤¤¤¾www¡×¡Ö°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¤Î²Î¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿wwww½é¸«¤Ç¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¡Ö°ìÇ·¿¹¤µ¤ó¡¢´Å¤¤²ÎÀ¼¡Ä¡×¡Ö²¿¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«w¡×¡ÖDAIGOºÇ¹âwwwwww¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
