Number¡²i¤é½êÂ°¤Î¡ÖTOBE¡×¡¡°¼Á¹Ô°Ù¤ËË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¡Ö°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¬´°Î»¡×
¡¡ÃËÀ3¿ÍÁÈ¡ÖNumber¡²i¡×¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖTOBE¡×¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ËË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¦µõµ¶¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄ´ºº¤ÈË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¡¢°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤äµõµ¶¤Î¾ðÊó³È»¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºï½üÀÁµá¡¦·Ù¹ð¤ò´Þ¤àÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢²¼µ¤Î¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤ËË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öµõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯½ñ¤¹þ¤ß¤äÈ¯¿®¡×¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡¢Éî¿«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÅê¹Æ¡×¡Ö°°Õ¤¢¤ëÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤äÊÔ½¸¤Ë¤è¤ë¸í²ò¤Î½õÄ¹¡×¡ÖÉÔÀµ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¼èÆÀ¡×¡Ö°¼Á¤ÊÆó¼¡³È»¶¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÈðëî¹Ô°Ù¡×¤Ê¤É¤Î°¼Á¹Ô°Ù¤Ëµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö¼Ò¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¸¢¤äÂº¸·¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤ä²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê¹Æ¡¦³È»¶¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤´È½ÃÇÄº¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£