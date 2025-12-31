º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×¡¡Âç³¢Æü¤ËÄÖ¤Ã¤¿»×¤¤¡Ä»ëÀþ¤Ï2026Ç¯¤Ø¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£20µåÃÄÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Åìµþ¤Ç¤Î³«Ëë2»î¹çÌÜ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Î8»î¹ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5·î¾å½Ü¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤êÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï8·îÃæ½Ü¤Ë3A¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Êø²õ¤·¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËºÆ¹çÎ®¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç2¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï·×9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0.84¡¢3¥»¡¼¥Ö¤Î³èÌö¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤»þ¤â¶á¤¯¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¸æÎé¤òÆÏ¤±¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë