¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥×¥Û¥ë¥¹¤¬¡ÈÆüËÜ¼°¡É¤Ë¸ÀµÚ
¡¡2026Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥ºGM¤È¤È¤â¤ËWBCÁ°¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¡¢¥ë¡¼¥ë²½¤¹¤Ù¤¤À¤È¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡¢¤È¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í¡¦¥ì¥·¥ªµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ï1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÉ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£NPB¤Ï2¥ê¡¼¥°¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂåÉ½Áª¼ê¤Î³èÆ°¤¬¡ÈÃ´ÊÝ¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇMLB¤Ï´ðËÜÅª¤ËµåÃÄ¤¬ÇÉ¸¯¤Î¸¢¸Â¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¡ÖMLB½êÂ°¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÁá¤¯¤«¤é»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤éÍøÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈà¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸À¤¤Ìõ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¤âºÍÇ½°î¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖÆ±´¶¡×¡ÖMLB¤ÏNPB¤Ë»Ø¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»3384°ÂÂÇ¡¢703ËÜÎÝÂÇ¡¢2218ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3ÅÙ¤ÎMVP¡¢2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡¢11ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁª½Ð¤Èµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢2022Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¡¢2006Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ë¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Ï2013Ç¯¤ÎÂè3²óÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ¤Ï2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤·¡¢Á°²ó2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É3°Ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¤â¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È3995²¯±ß·³ÃÄ¡É¡Ê25²¯5400Ëü¥É¥ë¡Ë¤¬ÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë