¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬º´Ìî¹ÒÂç³Í¤ê¤Ø¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤«¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬MFº´Ìî¹ÒÂç¡Ê22¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë¸ø¼°¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÈÇESPN¤¬30Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÉé½ýÂ³½Ð¤Ë¤è¤ë¶ðÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢MF¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡£º´Ìî¤ò¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023Ç¯²Æ¤ËÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿²¬»³¤«¤éNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´Ìî¤Ï²ÃÆþ3µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁ´17»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÄÌ»»¤Ç66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ7ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÈÆ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾ÌçPSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤ä·»¡¦³¤½®¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬º´Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢ºÇÄã¤Ç¤â°ÜÀÒ¶â1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£