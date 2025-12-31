ÂëÅê¼ê¿Ø¤Ë¸«¤¿¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¥ï¥±¡¡È×ÀÐ¤Î10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ä3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡õ2Ç¯ÌÜ¥É¥é1¤¬ÈôÌö
¡¡º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤ä¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤Ç½øÈ×¤ÏÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤â¡¢ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£87¾¡52ÇÔ4Ê¬¡¢¾¡Î¨.626¤ÇÄù¤á¤¿º£µ¨¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀèÈ¯2Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡¢24»î¹ç¤Ç12¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.46¤Èº£µ¨¤â°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£6·î¤Ï6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇNPBÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¡¢³°¹ñ¿ÍºÇÂ¿¤Î18Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢13Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï9²ó3°ÂÂÇ13Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É4»î¹ç2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.90¡¢Ã¥»°¿¶42¤Ç·î´ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë CS ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï½éÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¡£Ï¢¾¡¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å3Ï¢ÇÔ¡¢3¾¡3ÇÔ¤Ç±¿Ì¿¤Î6ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ãæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢7²ó93µå3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ï³«ËëÀï¤Ç¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¹¥Åê¤â¡¢6²ó¤Ë°ìµó6¼ºÅÀ¤·¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¯ÅÐÈÄ¤â4²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢4·î25Æü¤Ë8²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï4»î¹ç4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.50¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç·î´ÖMVP¾Þ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Ë¼«¿È8Ï¢¾¡¡£26»î¹ç14¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.03¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.66¡¢¾¡Î¨.722¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¾¡Î¨Âè1°Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Âç´ØÍ§µ×¡£5·î17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤«¤é¼«¿È9Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤â¥¯¥ê¥¢¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤¿¡£6·î12Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤³¤½·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ2»Íµå8Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¾åÂôÄ¾Ç·¤Ï4·î6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç6²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢NPBÉüµ¢¸å½é¾¡Íø¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢4»î¹ç¤Ç4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.73¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¬ÄêÅþÃ£¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î12¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.74¤È¡Ö10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
Å´ÊÉ¤Îµß±ç¿Ø¡¢Æ£°æâ«ºÈ¢ª¾¾ËÜÍµ¼ù¢ª¿ù»³°ì¼ù¤¬¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ë
¡¡º£µ¨¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢È×ÀÐ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜÍµ¼ù¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤«¤é¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ìÍã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢4·î8Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é15»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¡£·×51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¾¡2ÇÔ39H¡¢ËÉ¸æÎ¨1.07¡¢44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿ù»³°ì¼ù¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ËÂå¤ï¤ê6·î¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÈ´Å§¡£áã¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤â¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.89¤Î¹â¤¤Ã¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¼é¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë7¤Ä¡¢8·î¤Ë¤Ï9¤Ä¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢9·î¤â8¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î31¥»¡¼¥Ö¤ËÅþÃ£¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â´Þ¤á¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î75»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æâ«ºÈ¤â¾¡Íø¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Àµß±ç¿Ø¤Î°ì¿Í¤À¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ï3·î29Æü¡¢±äÄ¹10²óÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢·è¾¡ÂÇ¤òÍá¤Ó²ù¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¤Àµ¤·¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÌá¤ë¤È¡¢5·î¤«¤é14»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÌöÆ°¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë¹øÄË¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡3ÇÔ19H2S¡¢Ã¥»°¿¶Î¨13.50¡¢ËÉ¸æÎ¨1.44¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Éüµ¢¤·¤¿²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏËÜÍè¤ÎÅêµå¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ä¡¢²Ð¾Ã¤·¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò²ó¤ê¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î38ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èø·Á¿òÅÍ¡¢5·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿Âç¹¾ÎµÀ»¤Ê¤É¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Ê³°¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âÊ³Æ®¡£ÀèÈ¯¡¦¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤É¤Á¤é¤â°ÂÄê¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨2.39¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÂë¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À3Ç¯ÌÜ¡¦Á°ÅÄ½ã¤Ï¡¢½øÈ×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÇòÀ±¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î15Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ»Íµå¡£7²ó103µå2°ÂÂÇ1»Íµå5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤òÆÀ¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤âÃæÆüÁê¼ê¤Ë¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î8²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê2¾¡ÌÜ¡£7·î°Ê¹ß¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¡£Æ±¤¸¤¯3Ç¯ÌÜ¤Î¾¾ËÜÀ²¤Ï¡¢µß±ç¤È¤·¤Æ³«Ëë1·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¡£6·î22Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨ÀèÈ¯½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢7·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7²ó7°ÂÂÇÌµ»Í»àµå14Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï29ÅÐÈÄ¤Ç6¾¡6ÇÔ2H¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç6·îÅÙ·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢7·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç1·³½éÅÐÈÄ¡£5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤È¹¥Åê¡¢6²óÎ¢¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¡£±¿¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿Á°ÅÄÍª¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈôÌö¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡5¤Ä¤ÎÅê¼êÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ï14¾¡¤òµó¤²¤¿Í¸¶¤¬ÂàÃÄ¤·¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊÑ²½¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤«¤é½ù¼ãßæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×º¬ËÜ°ª¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë