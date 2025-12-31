¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û·ã²½¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¡¡²áµî9Âç²ñ¤Ç22Ê¬Ä¶½Ì¤Þ¤ë¡È°Û¾ï¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡É Á°²ó¤Ï¡ØºÇÂ®¥¿¥¤¥à¡Ù¡õ¤ï¤º¤«¡È7ÉÃº¹¡É¤ÇÌÀ°Å
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Âè102²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡£Á°²óÏ¢ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ®10»þ´Ö41Ê¬19ÉÃ¤Ç10¶è´Ö¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ®²½¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Í¥¾¡¥¿¥¤¥à¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡È¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¡É¤Ë¤âÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¡¢²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬½çÅ·Æ²Âç³Ø¡£¤ï¤º¤«7ÉÃº¹¤ÇÄëµþÂç³Ø¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡£¥·¡¼¥É·÷Æâ¤ÎÁí¹ç10°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀÄëµþÂç¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢10»þ´Ö54Ê¬58ÉÃ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥óºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ò3Ê¬28ÉÃ¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¶á¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤·¤¿10°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¡Û
¡ã101²ó¡ä 10»þ´Ö54Ê¬58ÉÃ ÄëµþÂç
¡ã100²ó¡ä 11»þ´Ö00Ê¬42ÉÃ ÂçÅìÊ¸²½Âç
¡ã99²ó¡ä 10»þ´Ö58Ê¬26ÉÃ ÅìÍÎÂç
¡ã98²ó¡ä 10»þ´Ö58Ê¬46ÉÃ Ë¡À¯Âç
¡ã97²ó¡ä 11»þ´Ö05Ê¬49ÉÃ Åìµþ¹ñºÝÂç
¡ã96²ó¡ä 10»þ´Ö59Ê¬11ÉÃ ÅìÍÎÂç
¡ã95²ó¡ä 11»þ´Ö09Ê¬23ÉÃ Ãæ±û³Ø±¡Âç
¡ã94²ó¡ä 11»þ´Ö14Ê¬25ÉÃ Ãæ±û³Ø±¡Âç
¡ã93²ó¡ä 11»þ´Ö17Ê¬00ÉÃ Åì³¤Âç
¸½ºß¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿Âè93²óÂç²ñ°Ê¹ß¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£2020Ç¯¤ÎÂè96²óÂç²ñ¤ÇÅìÍÎÂç³Ø¤¬10°Ì¤Ë¤·¤Æ½é¤Î11»þ´ÖÀÚ¤ê¡£°Ê¹ß¡¢Âè98¡¢99²ó¤ÈÁ°²ó101²óÂç²ñ¤Ç10»þ´ÖÂæ¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿93²ó¤«¤é101²ó¤Þ¤Ç¤Î9Âç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥à¤Ï22Ê¬2ÉÃ½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢²áµîºÇ¤â¡Ö¥·¡¼¥É¸¢ÅöÍî¤Î¥¿¥¤¥àº¹¡×¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È»ûÅÄ¸òº¹ÅÀ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂè87²óÂç²ñ¤Î3ÉÃ¡£ËèÇ¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢10¶è¤Ç¤Î¥³¡¼¥¹´Ö°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£4¹»¤Ç¤Î¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥³¡¼¥¹¤ò´Ö°ã¤¨¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬¥®¥ê¥®¥ê10°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬11°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¡¢Âè69²óÂç²ñ¤Î¡È4ÉÃ¡É¡£Åö»þ¤Ï9°Ì¤Þ¤Ç¤¬¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤ÎÃæ¡¢½çÅ·Æ²¤¬9°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤¬10°Ì¤ÇÎÞ¤òÆÝ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥·¡¼¥É¸¢ÅöÍî¤Î¥¿¥¤¥àº¹¡Û
1°Ì 3ÉÃ¡Ê87²ó¡¦2011Ç¯¡¢10°ÌÔ¢ÕÜ±¡Âç¡¦11°Ì¾ëÀ¾Âç¡Ë
2°Ì 4ÉÃ¡Ê69²ó¡¦1993Ç¯¡¢9°Ì½çÅ·Æ²Âç¡¦10°ÌÆüËÜÂÎ°éÂç¡Ë
3°Ì 7ÉÃ¡Ê60²ó¡¦1984Ç¯¡¢9°ÌÃÞÇÈÂç¡¦10°ÌÀì½¤Âç¡Ë
3°Ì 7ÉÃ¡Ê101²ó¡¦2025Ç¯¡¢10°ÌÄëµþÂç¡¦11°Ì½çÅ·Æ²Âç¡Ë
5°Ì 10ÉÃ¡Ê82²ó¡¦2005Ç¯¡¢10°ÌÅìÍÎÂç¡¦11°Ì¾ëÀ¾Âç¡Ë