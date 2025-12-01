SixTONES¡¢¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯µÇ°¡ÉTBS½é´§ÈÖÁÈ·èÄê¡Ö»ëÄ°Î¨66¡óÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤â¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡Ú6SixTONES¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛSixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ù¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤ë8»þ55Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢TBS¡Ê6ch¡Ë¤¬Ç¯6²óÊüÁ÷¤¹¤ëÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¤Ï°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¿Ê¹Ô¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè1²ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤â¡£SixTONES¤Ï¡¢TBS½é´§ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨66¡óÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡£
º£²ó¡¢°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
