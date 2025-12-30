ÌÀÆü31Æü¤ÎÄ«¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
ÌÀÆü31Æü¤ÎÄ«¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¤Ê¤ÉÀ²¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Âç³¢Æü¤ÎÄ«¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á
ÌÀÆü31Æü¤ÎÄ«¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×/¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÌó400km¾å¶õ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ISS¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢1¼þ¤ª¤è¤½90Ê¬¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤ÐÃÏ¾å¤«¤éÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À²¤ì¤ì¤Ð¡¢¸áÁ°6»þ1Ê¬º¢¤«¤é´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨»Ï¤á¤«¤é¸«¤¨½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤Ï5Ê¬¡Á6Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤À±¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤è¤ê¤âÂ®¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢Î®¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¾±ó¶À¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È¡¢»ëÌî¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«Æ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æù´ã¤ÇÃµ¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤Î»£±Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¸÷¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü31ÆüÄ«¤ÎÅ·µ¤¤Ï?
ÌÀÆü31Æü¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¯À²¤ì¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç´ÑÂ¬¤Ë¤Ï¹¥¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Ï°ìÆü¤Ç¤âºÇ¤â´¨¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤¬4¡î¡¢ÀçÂæ¤¬1¡î¤ÈÇ¯Ëö¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤â¿á¤¤¤Æ¿ô»ú°Ê¾å¤Ë´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤µÂÐºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¹â¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¼«Ê¬¤Î¾å¶õ¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤ÏÆ±¤¸µ°Æ»¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤¬Ãë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£ISS¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ISS¤ÏÃÏ¾å400km¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤Î½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾å¶õ¤Î ISS ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÌó 2 »þ´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤¹¤¬400km¾å¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÃë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë ISS¤¬¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËISS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£