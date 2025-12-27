¤¿¤¯¤í¤¦¡¡M¡Ý1Í¥¾¡¤«¤é¤ï¤º¤«6Æü¤Ç¤¢¤ÎÂç´ë¶È¤¬µ¯ÍÑ¡ª¡Ö¤ª»Å»öÄº¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡×
¡¡Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÀ©¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ê35¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éñ¤¤¹þ¤ó¤À»Å»ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÖGoogle Gemini¤Î¡ØÇ¯²ì¾õ¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁêÊý¤ÎÀÖÌÚÍµ¤È2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿Ç¯²ì¾õ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖGoogle¤µ¤ó¤«¤é¤ª»Å»öÄº¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖGoogle¤ÎAI Gemini ¤ÇÇ¯²ì¾õ¤¬ºî¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥é¥¯¥Á¥ó¤Ë½ÐÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´ë¶ÈÌ¾¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿¡ÖGoogle¡×¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡·èÄê¸å¤Ë¡ÖGoogle Japan¡×¤¬¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Google Ãæ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ËÊ¡¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¡¢Google ¤Ç AI ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Î¥¥ã¥é¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«6Æü¸å¤ÎÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖGoogle¤µ¤ó¤«¤éÁáÂ®¡×¡Ö¤â¤¦Google¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤´¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤æ¤º¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£