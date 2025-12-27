¡Ö2025Ç¯¡¦µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Ï¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÉÔÎÑÁûÆ°
ÊÆÌäÂê¤äÊª²Á¹â¡¢¥¯¥ÞÁûÆ°¤Ê¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤â¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»²ÀïÁÈ¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¡Öº£Ç¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÉÔÎÑÁûÆ°¤À¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¡õÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ï²¿°Ì¡© º£Ç¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú8°Ì¡Û½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉÔÎÑÁûÆ° ³ºÅö¥¥ã¥Ç¥£¤¬½èÊ¬8°Ì¤Ï39É¼¤Ç¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤È¥¥ã¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëÉÔÎÑÌäÂê¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Ï¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿Àîùõ½Õ²Ö¡¢°¤ÉôÌ¤Íª¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¤Î3Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸·½ÅÃí°Õ¤ª¤è¤Ó¿·¿Í¥»¥ß¥Ê¡¼Âè1ÆüÌÜ¤«¤éÂè3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¼õ¹Ö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£ÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¤Î·ª±ÊÎË»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢9Ç¯´Ö¤ÎJLPGA¥Ä¥¢¡¼¶¥µ»¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î²ñ¾ì¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¥Ä¥¢¡¼¤òµÙ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉÔÎÑ¤Ê¤ÉÃË½÷´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡Ö2025Ç¯¡¦µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª »³²¼ÈþÌ´Í¡õÀ¾¶¿¿¿±û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ëº´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¡Ä¡ÄÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
