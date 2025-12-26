小学校入学をきっかけに、学校行事の多さや下校時間の早さに戸惑った親も多いのではないでしょうか。子どもの進学と同時に、働き方の見直しを迫られる…そんな状況は「小1の壁」と呼ばれています。そこで今回は、小学生の子育て経験があるESSE読者199人にアンケートを実施（9月下旬）。仕事と学校行事の両立に悩んだ経験や、家庭内の負担が増えたと感じた瞬間など、進級後に直面したリアルな声を紹介します。

保育園と小学校の違いに戸惑う

アンケートでは、「小1の壁を感じたことがある」と答えた人が4割以上にのぼりました。なかでも見られたのが、保育園時代とのサポート体制の違いに戸惑ったという声です。

「フルタイムからパートに転職し、学童にも入れたので小1の壁は関係ないと思っていました。でも始業式や参観日の連絡、突然の持ちもの要請が続き、想像以上に負担が増加。学童は保育園の手厚さがなく、てんやわんやでした」（ESSEフレンズエディター おがわりさん・40代後半・パート／アルバイト）

行事の多さだけでなく、平日に対応せざるを得ない場面が増えることも、働く親にとっては大きな壁になります。

「保育園は平日の行事がほとんどありませんでしたが、小学校では担任の先生との面談や授業参観が平日ばかり。限られた有給をやりくりするのが大変でした」（しのさん・40代前半・会社員）

授業参観、多すぎませんか？

共働き家庭にとって、とくに負担として挙がったのが授業参観や懇談会の多さです。

「授業参観が月1回ほどあり、仕事の調整が本当に大変でした。学校は働く親も参加できるチャンスをつくってくれているのでしょうが、子どもは毎回来てほしがるので、仕事の調整が大変でした。学童保育は4年生で利用できなくなり、祖父母の協力や夫婦の休暇調整でなんとか乗りきりました。今は民間学童が増えてきたようで、当時あれば利用していたと思います。弁当が注文できたりするとよりありがたいなと思います」（はるはるチームさん・40代後半・主婦）

一方で、職場のサポートによって壁を乗り越えられたという声もありました。

「行事の連絡が直前に来ることも多く、急な早退や休みが必要でした。そこで、時短勤務だけど正社員扱いになる“時短正社員制度”のある会社に転職。この会社独自の制度でしたが、本当に救われました」（すぎはなさん・40代後半・会社員）

突然のトラブルに苦労することも

下校時間の早さだけでなく、進学と同時に家庭内での役割も大きく変わります。

「宿題の予習・復習や、持ちものチェックなど子どもに関わる時間が格段に増えました。トラブルがあると夕方に学校から連絡が来ることも。夫婦で仕事を調整しながら、対応できる場面はすべて夫に任せています。また4月に小学校の年間行事予定を見ながら、1年分の休暇計画を立てています」（miwaさん・30代後半・公務員）

こうした日常的な負担に加え、予期せぬトラブル対応に追われたという声もあります。

「友達とトラブルが発生した際に、学校と連絡を密にする必要がありました。子ども側、学校側からの話を聞いてようやく全容が見えたことがあり、自分自身フルタイムで働きながら対応するのに苦労しました」（かつらさん・40代後半・パート・アルバイト）

PTAは平等であるべき？

親同士のかかわり方や役割分担に悩む声も少なくありません。

「PTAは『平等に』ということでフルタイムでも容赦なく回ってきます。働いていない保護者との間に距離を感じることもあり、大変でした。卒業したときは『やっと解放される』とうれしかったです」（たっちんさん・50代前半・パート／アルバイト）

「最近のPTAは男性の参加も増え、分担自体は進んでいると感じます。ただその一方で、集まる時間の調整がすごく大変でした。働き方によっても時間の使い方が違うことを痛感しました」（ESSEフレンズエディター 大熊江美子さん・40代後半・自営業）

今回のアンケートから、授業参観やPTAなど、小学校入学を機に親の負担が一気に増える実態が浮かび上がりました。働き方など家庭の状況が多様化するなかで、学校行事のあり方や制度面の見直しが、これからますます求められていくでしょう。