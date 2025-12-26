パパの腕枕で寝たいわんこたち。小競り合いから大喧嘩にまで発展したようで…？ドタバタながら幸せが大渋滞する光景は30万回再生を突破し「思ったより激しい(笑)」「パパになりたい…」「両手に花♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしても『パパの腕枕』で眠りたい犬たち→想像以上の『大喧嘩』に発展する光景】

パパの腕枕が大人気♡

TikTokアカウント「melkuramarin」に投稿されたのは、ポメラニアン3姉妹とパパとの寝室での一コマ。

とある日、寝室にはわんこ3姉妹とパパの姿が。よーく見ると「マリン」ちゃんはパパの腕枕を独り占めしていたそう。そしてそんなマリンちゃんが羨ましい「クララ」ちゃんは、パパの上に乗り口元をペロペロ…。『わたしもわたしも！』と催促していたそう。

3姉妹で一番甘えん坊だというクララちゃんの熱烈アタックに、いったんマリンちゃんをどかそうとしますが、てこでも動かないマリンちゃん…！2匹ともパパに腕枕をしてもらいたくて仕方がないのでしょう。

パパの胸元で大喧嘩…！

いっぽう、長女のメルちゃんはパパの横でまったり…。すぐ横のドタバタ劇も我関せず、まるでぬいぐるみのように一切動かなかったとか。達観している様子はさすがお姉ちゃんといったところでしょうか。

布団にもぐり強引に腕枕を奪おうとたくらむクララちゃんでしたが、ここで事件発生！マリンちゃんと喧嘩が始まってしまったそう。パパの胸元でガルガル…！あまりの勢いには『やめてー！』とパパも叫んでしまうほど。

幸せの大渋滞♪

『なんでここで喧嘩するのー！』そんなパパの言葉には大きくうなずいてしまいます。そして、メルちゃんは相変わらずの無関心。いやいやちょっぴり迷惑そうなお顔は「こっちにこないでよ…」とでも思っているかのよう。

両手に花！？なんだかんだ幸せなパパと3姉妹の光景は、多くの人にほっこり温かな笑いを届けたのでした。

むしろ羨ましい！？微笑ましいドタバタ劇には「そこで喧嘩ｗｗ」「メルちゃんが一番賢い(笑)」「パパモッテモテ♡」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「melkuramarin」には、ご夫婦とポメラニアン3姉妹の賑やかな日常が紹介されています。個性豊かなわんこたちに癒されてくださいね。

