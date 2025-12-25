ここ数年、「道の駅」が進化しています。地元の食材を扱う直売所だけでなく、温泉や宿泊施設、アクティビティなど、楽しみどころが盛りだくさん！ 今回は道の駅のスペシャリスト、浅井佑一さんに北海道恵庭市「道と川の駅花ロードえにわ」と宮城県牡鹿郡の「道の駅おながわ」の魅力を紹介していただきました。

「メガ道の駅」増えてます！

「メガ道の駅」とは？ 浅井さんいわく、老若男女が楽しめる施設があり、取り扱う商品などにその土地ならではの“地元感”が強く感じられる道の駅をそう呼んでおり、近年、盛り上がりを見せているとのこと。

【写真】放牧豚を使った絶品カレー

北海道で人気ナンバーワン「道と川の駅花ロードえにわ」

四季折々の花々が咲き誇るガーデンを中心とした花の拠点「はなふる」に隣接する、北海道恵庭市の「花ロードえにわ」。

「焼き立てパンが40種類も並ぶベーカリーや、放牧豚を使ったカレーなど、地元食材を使ったグルメも充実しています」（浅井さん、以下同）

冬季は花はお休みですが、北海道の冬らしい雪景色も魅力です。

●「花ロードえにわ」のここに注目！

羊の毛からとれる保湿美容成分ラノリンを配合した石けんはおみやげに◎。

ベーカリーのいちばん人気は北海道産かぼちゃを使用した「かぼちゃプリンパン」。

フードコーナーでは恵庭産の放牧豚を使用したカレーを提供。

恵庭の自然でのびのび育ったブランド豚「こな雪とんとん」。コクのある赤身とさっぱりとした脂身が特徴。

・住所 北海道恵庭市南島松871-18

海へと続くレンガ道でグルメを満喫「道の駅おながわ」

宮城県牡鹿郡女川町の「道の駅おながわ」は、女川駅から海へと続くレンガ道沿いに広がる、全国でも珍しいエリア型の道の駅。

「道沿いに飲食店や鮮魚店、雑貨店が立ち並び、街歩きを楽しみながら地元グルメを堪能できます」

元旦には、レンガ道の先の水平線から望める初日の出を見に訪れる人も。

●「道の駅おながわ」のここに注目！

目の前の女川漁港で水揚げされた新鮮な魚介を贅沢（ぜいたく）に味わえる「おさかな市場おかせい」の女川丼。

親潮と黒潮がぶつかる潮目にある三陸の海は、多くの魚が集まる豊かな漁場。季節ごとに多彩な海の幸が味わえます。

女川駅舎2階の日帰り温泉では、日本画家・千住博氏原画によるタイルアートがお出迎え。

・住所 宮城県牡鹿郡女川町女川2-60