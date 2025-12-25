クリスマスイヴの夜、不思議なキーワードがＸ（旧ツイッター）でトレンド上位入り。ＳＮＳ上ではお祭り騒ぎとなった。

その言葉は「キセキィ」。２４日２０時から配信された「ウマ娘プリティーダービーぱかライブＴＶ」内で、新ウマ娘「キセキ」が発表された直後から、徐々にランキングを上げた。

キセキは、２０１６年にデビューし、翌１７年の菊花賞・G１を勝った。その後も２１年に７歳で引退するまで、国内外で３３戦（４勝）。馬名の由来が「奇跡」であることやその響き、走りっぷりから現役時代はもちろん、引退後も人気。同馬を愛するファン「キセキ民」から絶大な支持を得ている。

２４日夜も彼らが訪れたのか、ｎｅｔｋｅｉｂａのキセキの競走馬データのポストが、２時間ほどで約５０万回以上、表示された。

この日一躍、話題となった「キセキィ」というフレーズは、２１年の京都大賞典・Ｇ２にキセキが出走した際、テレビ中継で実況アナウンサーが発した言葉と思われる。

スタート直後に１１番枠から果敢に先行したキセキに対して「あっ！キセキィ」と実況。その後、４コーナー手前からスパートをかけた際にも「和田竜二、闘魂注入、鞭が飛ぶ」のセリフが飛んだ。最後も「キセキ」を連発。結果は惜しくも３着（勝ったのはマカヒキ）だったが、やや同馬寄りの実況に、キセキ民のなかでは印象に残る名実況と言われている。

ＳＮＳ上では日付が変わっても「キセキィ...おめでとう」「あっキセキィ♡を聞きたくてレース動画見直した」「あっキセキィ大好きです！頭キセキ民でした」「最高のクリスマスや」「キセキじゃなくてキセキィで入ってるの草」「すごい数のキセキ民が集まってきている」「闘魂注入の特別実況頼む」などのコメントが多数、寄せられている。