今回、子供の性別判明後、夫が最低な発言をした理由についてエピソードを紹介します。

念願の子供ができ、性別が分かったけど…

「私は助産師として働いていますが、この前きた患者さん夫婦がちょっと気になりました。奥さんはひたすら旦那さんに気を使っていて、旦那さんはかなり偉そうな態度。で、奥さんのお腹の子が男の子だと判明したとたん、旦那さんは『男かよ。最悪だわ……』と吐き捨てるように言ったんです。

さらに旦那さんは『男が母乳飲むなんてありえない』『お前、絶対息子に母乳あげるなよ？』と奥さんに言っていて、でも奥さんは黙って聞いていたんです。奥さんは終始旦那さんの機嫌を伺うような態度に引っかかりましたし、この夫婦大丈夫なのかなと他人事ながら心配してしまいました」（体験者：30代女性・助産師／回答時期：2025年2月）

▽ この奥さんは、この後この女性に「子供をミルクで育てるの問題ないですか？」とも聞いてきたそうで……。

旦那さんの強い価値観や支配的な言動に、日常的に逆らえない関係性があったのかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。